Уткин – фанатам «Спартака»: думаете, РПЛ и Росгвардия работают на вас? Вы наивны

Журналист Василий Уткин жёстко отреагировал на инцидент с болельщиками «Спартака», которых избили сотрудники ОМОНа после матча с «Ростовом».



«Дорогие мои болельщики! А чем вы лучше или хуже людей, которые гуляли по бульварам после освобождения Голунова? Тех, кто не хочет жить около смертельно опасной помойки? Тех, кто против застройки городского сквера без воли на то горожан?



Вы такие же полноправные граждане, ничем не нарушающие российских законов. Поэтому вы точно так же попадаете под раздачу. Ваш кейс ничем не отличается. Полиция везде более-менее одинаковая. И к чему ждать реакции РПЛ, Росгвардии? Вы думаете, что они в вас — зрителях, налогоплательщиках и т.д. — заинтересованы и работают для вас? Вы наивны.



Это в лихие девяностые на них была управа. И медленно, шаг за шагом эта братва была плавно вытеснена со стадионов. Эта борьба имела перспективы, потому что проблема была в пережитке прошлого. Но то были лихие. А сейчас это новый тренд. Он в том, что вас, конечно, не обязательно побьют. Но могут — в любой момент. И никому не пожалуетесь. Эти ребята — хозяева жизни, им и делать-то больше нечего, и работа их так важна, что отлично оплачивается и награждается ранней полновесной пенсией.



Моё вам сочувствие. А поможет нам всем только зелёнка, холод на место ушиба и пара дней покоя. Это общедоступно, недорого, страна у нас свободная!» — написал журналист в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове