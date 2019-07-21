Футболист «Айнтрахта» признался, что у него аллергия на траву

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Данни да Коста сообщил, что страдает от аллергии на траву. Из-за этого футболист даже в 30-градусную жару вынужден надевать майку с длинными рукавами.

«Когда падаю и соприкасаюсь с газоном, тело сразу начинает чесаться. На руках и ногах появляется сыпь", — приводит слова да Косты RTL.

Да Коста является не единственным игроком с такой проблемой. Аллергией на траву также у нападающего «Падерборна» Марлона Риттера.

23-летний да Коста является воспитанником «Байера». В «Айнтрахт» перешёл летом 2017 года за € 1 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.