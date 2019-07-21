Кейн: гол в ворота «Ювентуса» — один из лучших в моей карьере
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал свой невероятный гол в матче Международного кубка чемпионов с «Ювентусом» (3:2). Форвард отличился ударом с центра поля.
«Гол в ворота „Ювентуса“ — один из лучших в моей карьере. Я увидел, что вратарь „Ювентуса“ находится далеко от линии ворот. Поэтому я подумал, что нужно пробить, если у меня появится такая возможность. К счастью, всё сложилось.
Эта победа — хорошее начало для нас перед стартом сезона. Здесь очень жарко, так что это определённо приведёт нас в форму. Мы с нетерпением ждём следующей игры с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Кейна Goal.
В минувшем сезоне 25-летний Кейн провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и забил 17 голов.
- 21 июля 2019
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