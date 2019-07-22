Зинченко не сдержал слёз после ухода Компани из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что не сдержал слез после того, как стало известно об уходе из команды защитника Венсана Компани. 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

«Я плакал, если честно, потому что этого никто не ждал. Я хотел бы оставаться на связи с ним. Для меня он — легенда. Мне повезло. Он самый умный парень, которого я когда-либо знал. В прошлом сезоне Венсан мне очень помог. Как на поле, так и за его пределами. Я помню, как несколько раз он брал меня после тренировки, и работал со мной около 40 минут, пытаясь помочь мне», — цитирует украинского футболиста The Sun.

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.