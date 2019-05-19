«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

«Как бы ни было тяжело, настало время уходить. Не чувствую ничего, кроме благодарности. Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом особенном клубе. Помню первый день в стане „горожан“ так же ясно, как и последний. Никогда не забуду верности и поддержки болельщиков „Манчестер Сити“. Несмотря на все трудности, вы продолжали поддерживать меня и вдохновляли никогда не сдаваться», — отметил Компани.



Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.