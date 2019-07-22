Безумный матч в Бразилии: автогол с центра поля и ссоры с девушкой-судьёй

Матч 11-го тура бразильской Серии А между «Атлетико Минейро» и «Форталезой» (2:2) оказался богатым на события.



Игра началась с символического удара по мячу в исполнении полузащитника Адилсона Варкена, который недавно был вынужден принять решение о завершении профессиональной карьеры из-за проблем с сердцем. 32-летний хавбек развёл мяч с центра поля, после чего попал в объятия всех партнёров по команде и тренерского штаба и отправился на скамейку запасных.



Уже на 7-й минуте хозяева повели в счёте. Однако для этого им даже не пришлось придумывать комбинацию или бить по воротам. Всю работу за них выполнил полузащитник гостей Жуниньо, который, получив пас от партнёра в центре поля, невероятным ударом отправил мяч за шиворот собственному вратарю.

В дальнейшем у футболистов начало возникать недопонимание с главным арбитром матча, в роли которого выступала Эдина Алвес Батиста. Отменив исполненный пенальти в ворота «Форталезы», девушка-судья перед выполнением повторного удара подошла в вратарю, чтобы сделать ему замечание. В ходе беседы она коснулась вратаря рукой, чем вызвала его недовольства. Голкипер убрал от себя руку арбитра и сказал: «Убери свою руку от меня».

Не остался в восторге от судейства в этой игре и защитник гостей Хуан Кинтеро, который устроил перепалку с Батистой, после чего получил жёлтую карточку и разозлился ещё больше.

Видео доступны в «твиттере» Globo Esporte и UOL.

