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Милнер раскритиковал защитника «Севильи» за грязный фол на игроке «Ливерпуля»

Милнер раскритиковал защитника «Севильи» за грязный фол на игроке «Ливерпуля»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал эпизод из товарищеского матча с «Севильей» (1:2), в котором защитник испанской команды Жорис Ньяньон нарушил правила на 18-летнем игроке красных Яссере Ларуки, за что получил красную карточку.

«Было ли это слишком? Я думаю, да. Это позорный момент. Это всего лишь товарищеский матч. Не так часто видишь красные карточки в таких играх, не так ли? Такие моменты разочаровывают. Для судьи ситуация была непростой, потому что в товарищеских матчах не хочется никого удалять. Обычно подобные вещи не происходят. Это позор», — цитирует Милнера Goal.com со ссылкой на клубное телевидение «Ливерпуля».

Видео с нарушением можно посмотреть в «твиттере» Sacha Pisani.

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