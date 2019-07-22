Карпин: если бы работал VAR, это сказалось бы на результате матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу судейства в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

«Не хочу говорить про арбитров. В этом нет смысла. Мы никак не можем повлиять на их работу, так что даже думать не хочу на эту тему. Нам нужно искать способ, как улучшить свою игру и сделать так, чтобы соперник, в идеале, в нашу штрафную даже не мог бы заходить. Тогда и у рефери не появится каких-то поводов для спорных решений.



Такое случается только у „Барселоны“? А смысл думать о чем-то, раз не можем на это повлиять? Понятно, что если соперник ни разу не доберётся до нашей штрафной, то это идеальная картина мира. Ясно, что такое практически невозможно, но нам надо к подобному стремиться. Должны работать над тем, как это воплотить в жизнь, размышлять, что для этого сделать. Тренерский штаб заботит то, что он способен изменить – улучшение нашего футбола, а не те факторы, на которые мы не в силах повлиять. Вот и все.



Если бы на матче со „Спартаком“ работал VAR, то это сказалось бы на результате, однозначно. Судьи, которые следят за повторами, подсказали бы главному какие-то моменты», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».