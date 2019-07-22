Итоги жеребьёвки 3-го отборочного раунда ЛЕ сезона-2019/20 для «Спартака»
Сегодня, 22 июля, в Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, с которого начинает своё выступление в еврокубках «Спартак».
Изначально клубы были поделены на две группы (сеяные и несеяные) в соответствии с рейтингом УЕФА (победители предыдущих раундов получают коэффициенты сеяных клубов в своей паре).
Красно-белым в соперники достался швейцарский «Тун». Первый матч подопечные Олега Кононова проведут на выезде.
Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа, а третьего раунда – 8 и 15 августа. Победитель третьего раунда выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы.
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