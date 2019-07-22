Калошин рассказал, когда VAR может работать на всех матчах РПЛ

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, когда система начнёт работать на всех матчах Российской Премьер-Лиги.



«Во втором туре нам удалось провести один так называемый боевой матч с применением VAR. Задача заключается в том, чтобы теперь каждый тур было хотя бы по одному матчу. Мы действуем постепенно – нет такого, чтобы надо было выполнить большой пласт работы. Сейчас идёт подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем, что он будет запущен во второй части сезона. Надеемся, что тогда уже все матчи тура пройдут с использованием VAR.



До зимней паузы мы планируем проводить с использованием видеоассистенов от одного до трёх матчей. Их выбор – прерогатива РФС. Пока будет несколько туров по одной игре, чтобы показать IFAB, что у нас все работает без сбоев. Потом будет по два, с осени – по три» — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сёмин: быстрее бы уже ввели VAR, меньше было бы искажённых результатов