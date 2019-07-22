Калошин рассказал, когда VAR может работать на всех матчах РПЛ

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, когда система начнёт работать на всех матчах Российской Премьер-Лиги.
«Во втором туре нам удалось провести один так называемый боевой матч с применением VAR. Задача заключается в том, чтобы теперь каждый тур было хотя бы по одному матчу. Мы действуем постепенно – нет такого, чтобы надо было выполнить большой пласт работы. Сейчас идёт подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем, что он будет запущен во второй части сезона. Надеемся, что тогда уже все матчи тура пройдут с использованием VAR.
До зимней паузы мы планируем проводить с использованием видеоассистенов от одного до трёх матчей. Их выбор – прерогатива РФС. Пока будет несколько туров по одной игре, чтобы показать IFAB, что у нас все работает без сбоев. Потом будет по два, с осени – по три» — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 22 июля 2019
-
17:36
-
17:25
-
17:19
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:19
-
15:10
-
14:42
-
14:42
-
14:27
-
14:19
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:31
-
13:22
-
13:04
-
13:01
-
12:49
-
12:35
-
12:32
-
12:14
-
12:02