Сёмин: быстрее бы уже ввели VAR, меньше было бы искажённых результатов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ.
«Мне казалось, что во втором тайме нужен третий центральный защитник, потому что мы играли не лучшим образом и упустили инициативу. Но Хёведеса я выпустить не решился. Он не играл три месяца, ещё не совсем готов. Решился на другую замену — Смолову нужно набирать кондиции.
Почему не поменял Чорлуку, когда он получил жёлтую? Ну, нарушил и нарушил. Вышел из зоны, которую нельзя покидать. Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее – меньше было бы искажённых результатов. Менять Чорлуку было бы не очень правильно.
Игнатьева поменял, потому что он не играл два месяца: боялся, что он может получить ещё одну травму.
Мурило? У нас есть четыре центральных защитника, которые очень квалифицированные. Но на сегодняшний день все в разных кондициях. Когда приведём всех к общему знаменателю, тогда на тренировках будем определять, кто будет играть", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 21 июля 2019
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