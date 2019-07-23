Сутормин: «Оренбург» был ступенькой в сборную, «Зенит» в этом плане — ступенище!

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о прошедшем матче с «Сочи» (2:0) во 2-м туре РПЛ и поведал о желании попасть в сборную России.
«Перед игрой с „Сочи“ пришли на установку, там увидел, что выйду в старте. Не нервничал, а просто понимал, что надо выйти и сыграть в свой футбол. Да, в первом тайме оказалось непросто — «Сочи» мало зон предоставлял. Хорошо что забили, после чего появилось пространство и вообще хорошая игра пошла. Но и тревожно бывало. Лучше до такого не доводить, использовать свои моменты, и все будет хорошо. Смело иду в обводку? Всегда так старался играть. Просто с каждым матчем в «Зените», надеюсь, буду чувствовать себя увереннее.
В сборной теперь быстрее обратят на меня внимание? Когда хорошо играл в «Оренбурге», оттуда и попал в расширенный список. На этом, конечно, не хочется останавливаться. Мой предыдущий клуб был ступенькой, чтобы попасть в сборную, а «Зенит» в этом смысле — ступенище! Всё зависит от меня самого. Но цель попасть в сборную, само собой, есть", — цитирует Сутормина «Матч ТВ».
- 23 июля 2019
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