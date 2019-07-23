Лэмпард: надеюсь, Канте сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о сроках восстановления полузащитника Н'Голо Канте, который покинул расположение команды на сборах в Японии в связи с травмой колена.



«Он в порядке. Я принял решение о его возвращении в Великобританию, потому что чувствовал, что пребывание Н'Голо здесь сказалось на нём не лучшим образом. Сейчас он занимается, заметен определённый прогресс. Когда вернёмся домой, обсужу с медицинским штабом ситуацию. Надеюсь, Канте вернётся в скором времени и сыграет с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.



Напомним, „Челси“ и „Манчестер Юнайтед“ сыграют в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Игра пройдёт 11 августа на стадионе „Олд Траффорд“ в Манчестере.

Канте покинул предсезонные сборы «Челси» в Японии из-за травмы колена