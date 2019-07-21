Канте покинул предсезонные сборы «Челси» в Японии из-за травмы колена

Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте покинул расположение клуба на сборах в Японии и вылетел в Великобританию, где будет проходить восстановление после травмы колена, которую получил ещё в конце прошлого сезона. Об этом сообщил лондонский клуб в своём официальном аккаунте в «Твиттере».
Напомним, хавбек получил травму на тренировке перед финалом Лиги Европы, в котором «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1), а Канте смог выйти на поле, несмотря на повреждение. После этого француз не поехал в национальную сборную на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с командами Турции и Андорры.
Новый главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард взял Канте в азиатское турне, однако в первом же матче с японским клубом «Кавасаки Фронтале» (0:1) хавбек не попал в заявку.
- 21 июля 2019
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