Гол российского форварда Кобялко помог «Арарату» выиграть в квалификации ЛЕ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» обыграл гибралтарский «Линкольн» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ереване на стадионе «Академия». Обслуживала матч мальтийская бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджей. Ассистентами главного арбитра работали Алан Камильери и Данкан Султана.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал российский нападающий Антон Кобялко, который ранее играл за «Урал», «Оренбург», а также клубы ФНЛ. В компенсированное время первого тайма преимущество армянского клуба увеличил ивуарийский полузащитник Коджо Альфонс.
Ответный матч «Линкольн» — «Арарат-Армения» состоится 30 июля. Победитель пары в следующем раунде встретится с проигравшим в паре 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Сабуртало» (Грузия)/«Динамо» (Загреб, Хорватия).
- 23 июля 2019
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