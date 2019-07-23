ПСВ вырвал победу над «Базелем» благодаря двум голам в компенсированное время

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов голландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филлипс». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров под руководством Андриса Трейманиса, которому помогали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Брума. Гости сумели отыграться в компенсированное время первого тайма, отличился Албиан Аети. На 79-й минуте швейцарский клуб вывел вперёд Омар Альдерете. В концовке встречи ПСВ сначала сравнял счёт благодаря голу Сэма Ламмерса, а на 93-й минуте победу голландцам принёс Дониелл Мален.
Ответный матч «Базель» — ПСВ состоится 30 июля. Встреча пройдёт в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Победитель пары в 3-м раунде встретится с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».
- 23 июля 2019
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