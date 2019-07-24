Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Астана» не сумела обыграть андоррский клуб в квалификации ЛЕ

«Астана» не сумела обыграть андоррский клуб в квалификации ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы андоррская «Санта-Колома» сыграла вничью с казахстанской «Астаной» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Андорра-ла-Велье на стадионе «Комуналь». Матч обслуживала ирландская бригада арбитров во главе с Робертом Хеннесси, которому ассистировали Дермот Брофтон и Аллен Линч.

Ответный матч «Астана» — «Санта Колома» состоится 1 августа. Встреча пройдёт в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Победитель пары в 3-м раунде сыграет проигравшим в паре 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Ференцварош» (Венгрия)/«Валлетта» (Мальта).

Также завершились ещё несколько первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 2:2

«Шкендия» (Северная Македония) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:2

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Судува» (Литва) — 0:5

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2019, вторник. 21:00 МСК
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
0 : 0
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2019, вторник. 18:45 МСК
ХБ Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
2 : 2
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
0:1 – Уотеруорт – 2, 1:1 – Юстинуссен – 37 (пен), 1:2 – Уотеруорт – 88 (пен), 2:2 – Петерсен – 89
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2019, вторник. 18:55 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
1 : 2
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
1:0 – Ибраими – 8 (пен), 1:1 – Беттаеб – 64, 1:2 – Синани – 69 (пен)
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2019, вторник. 21:30 МСК
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
0 : 5
Судува
Мариямполе, Литва
0:1 – Матулявичюс – 9, 0:2 – Топчагич – 20, 0:3 – Шврлюга – 66, 0:4 – Тадич – 81, 0:5 – Рикеттс – 90+1
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент