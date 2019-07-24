«Астана» не сумела обыграть андоррский клуб в квалификации ЛЕ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы андоррская «Санта-Колома» сыграла вничью с казахстанской «Астаной» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Андорра-ла-Велье на стадионе «Комуналь». Матч обслуживала ирландская бригада арбитров во главе с Робертом Хеннесси, которому ассистировали Дермот Брофтон и Аллен Линч.
Ответный матч «Астана» — «Санта Колома» состоится 1 августа. Встреча пройдёт в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Победитель пары в 3-м раунде сыграет проигравшим в паре 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Ференцварош» (Венгрия)/«Валлетта» (Мальта).
Также завершились ещё несколько первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
ХБ Торсхавн (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 2:2
«Шкендия» (Северная Македония) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:2
«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Судува» (Литва) — 0:5
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