Зидан: травма Асенсио — худшее событие дня, мы опустошены

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о травме полузащитника Марко Асенсио, полученной в товарищеском матче с «Арсеналом» (2:2, 3:2 – по пенальти).
«Мы обеспокоены травмой Марко. Это колено, и он сразу же отправился в больницу, чтобы пройти обследование. Пока что всё выглядит плохо. Для нас это худшее событие дня, ведь мы потеряли игрока, что скажется на нашем выступлении. Мы опустошены и надеемся, что последствия травмы будут как можно менее серьёзными», — цитирует Зидана пресс-служба «Реала».
Ранее сообщалось, что Асенсио получил разрыв крестообразной связки, в связи с чем пропустит длительный период. Не исключено, что 23-летний хавбек вообще пропустит грядущий сезон.
Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за € 3,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
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