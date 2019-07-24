Роналду — первый в списке спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме»

Портал Hopper опубликовал рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме».



Первое место в списке с солидным отрывом занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Рекламный пост в его аккаунте стоит $ 975 тыс.



В первую тройку также вошли футболисты – форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар ($ 722 тыс.) и нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси ($ 648 тыс.).



В десятке лучших по этому показателю расположились также экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм ($ 357 тыс.), бывший бразильский хавбек Роналдиньо ($ 256 тыс.), валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл ($ 218 тыс.), шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ($ 200 тыс.) и партнёр Месси по атаке «Барселоны» уругваец Луис Суарес ($ 184 тыс.).

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