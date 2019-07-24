«Барселона» — лидер по просмотрам в YouTube среди клубов за сезон-2018/19
«Барселона» является абсолютным лидером среди всех команд по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон. Как сообщает пресс-служба испанского клуба, в сезоне-2018/19 аккаунт каталонцев собрал 320 млн просмотров — это на 45% больше, чем в сезоне-2017/18. Прирост подписчиков — около 2,6 млн человек за год.
На втором месте по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон идёт «Ливерпуль», на третьем — «Манчестер Юнайтед». Далее идут «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».
Кроме того «Барселона» является единственной командой с более чем 1 млрд взаимодействий в различных социальных сетях («Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер») в прошлом сезоне.
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