Симонян назвал чушью поручительство за экс-владельца «Сатурна»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал информацию, согласно которой он подписался под письмом в поддержку бывшего владельца «Сатурна» Олега Шишканова.
В отношении Шишканова в настоящее время ведётся следствие, обвиняемый находится в СИЗО. В ходе судебного заседания его адвокат зачитал письма, в которых около 40 деятелей спорта и культуры просят сменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Среди подписавшихся под письмом назывался и Симонян.
Как сообщает «РБК-Спорт», экс-футболист назвал данную информацию чушью, добавив следующее: «Я с ним не знаком, не знаю cостава преступления, но много положительного слышал о Шишканове. То, что он поддерживал ветеранов спорта и других, делает ему честь».
По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.
- 24 июля 2019
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