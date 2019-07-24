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«Торино» заинтересовался Ригони

«Торино» заинтересовался Ригони
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.

По информации источника, бордовые заинтересованы в укреплении состава перед стартом в Лиге Европы. Клуб уже сделал предложения по хавбеку Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»). За каждого «Торино» готов заплатить по € 20 млн. Также в сферу интересов туринского клуба входят нападающий Маттео Политано («Интер») и Ригони.

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.

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