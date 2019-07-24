БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ принимал «Русенборг». Встреча состоялась на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу белорусского клуба.



На 5-й минуте главный арбитр встречи Сандро Шерер назначил пенальти в ворота норвежской команды, который успешно реализовал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Через 20 минут хавбек «Русенборга» Андерс Конрадссен сравнял счёт. В начале второго тайма, на 51-й минуте нападающий Максим Скавыш вновь вывел белорусский клуб вперёд в счёте.



Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» — БАТЭ состоится 31 июля. Напомним, в 1-м раунде квалификации ЛЧ БАТЭ встречался с польским «Пястом» (1:1, 2:1).