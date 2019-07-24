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БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ принимал «Русенборг». Встреча состоялась на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу белорусского клуба.

На 5-й минуте главный арбитр встречи Сандро Шерер назначил пенальти в ворота норвежской команды, который успешно реализовал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Через 20 минут хавбек «Русенборга» Андерс Конрадссен сравнял счёт. В начале второго тайма, на 51-й минуте нападающий Максим Скавыш вновь вывел белорусский клуб вперёд в счёте.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» — БАТЭ состоится 31 июля. Напомним, в 1-м раунде квалификации ЛЧ БАТЭ встречался с польским «Пястом» (1:1, 2:1).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2019, среда. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
2 : 1
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 – Стасевич – 5 (пен), 1:1 – Конрадссен – 25, 2:1 – Скавыш – 51
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