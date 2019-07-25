«Зенит» требует за Ригони € 15 млн, «Сампдория» остановила переговоры

«Сампдория» остановила трансферные переговоры по переходу нападающего «Зенит» Эмилиано Ригони, за которого петербургский клуб просит около € 15 млн, сообщает итальянский журналист издания Sportitalia Альфредо Педулла на своём сайте.
По сведениям источника, «Сампдория» приостановила деятельность в отношении трансфера аргентинского футболиста из-за чрезмерных требований по сумме трансфера и формы оплаты со стороны руководства российского клуба.
Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.
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