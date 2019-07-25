Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего футболиста является «Зенит». Отмечается, что турецкий футболист может уйти из «Ювентуса» после того, как клуб приобрёл защитника Маттейса де Лигта. Среди претендентов на игрока также называются «Милан», «Рома», «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».
Демирал занимался футболом в «Фенербахче». Летом 2016 года он перешёл в португальский «Алканенсе», выступавший в одной из низших лиг страны.
Первую половину прошлого сезона футболист, которого туринский клуб приобрёл у «Сассуоло», провёл на правах аренды в «Аланьяспоре», где сыграл 34 матча и забил три мяча. После этого Демирал вернулся в «Сассуоло», за который провёл 14 матчей и забил два мяча.
- 25 июля 2019
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