«Ювентус» презентовал выездную форму на сезон-2019/20

«Ювентус» в социальной сети опубликовал ролик, в котором представил выездной комплект игровой формы на следующий сезон. Форма от компании adidas выполнена в белом цвете с красными вставками.

Ранее туринский клуб представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон. Футболка получила необычный дизайн — одна половина выполнена в белом цвете, другая — в чёрном. Два цвета разделяет тонкая розовая вертикальная полоска. Шорты, как и в этом сезоне, — чёрные. На чёрных гетрах присутствует розовая полоска.

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 35 матчах команда из Турина набрала 89 очков.



Статистика игроков итальянского первенства доступна на «Чемпионате».