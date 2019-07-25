«Ювентус» презентовал выездную форму на сезон-2019/20
«Ювентус» в социальной сети опубликовал ролик, в котором представил выездной комплект игровой формы на следующий сезон. Форма от компании adidas выполнена в белом цвете с красными вставками.
Ранее туринский клуб представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон. Футболка получила необычный дизайн — одна половина выполнена в белом цвете, другая — в чёрном. Два цвета разделяет тонкая розовая вертикальная полоска. Шорты, как и в этом сезоне, — чёрные. На чёрных гетрах присутствует розовая полоска.
«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 35 матчах команда из Турина набрала 89 очков.
Статистика игроков итальянского первенства доступна на «Чемпионате».
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