Ван дер Варт: игроки, которых я даже не знаю, переходят за € 30 млн. Это опасно

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт выразил опасения в связи с ростом цен на игроков в современном футболе.
«Суммы трансферов в современном футболе очень опасны. Когда я переходил из «Аякса» в «Гамбург» за € 5 млн, все знали, кто я такой. Но сейчас футболисты, которых я даже не знаю, переходят в «Уотфорд» за € 30 млн. Профессиональные игроки получают так много денег, что играют только ради них. У меня было выгодное предложение из Китая, но что мне было там делать? Это было бы не очень здорово для меня», — цитирует ван дер Варта Tribal Football со ссылкой на Die Welt.
Ван дер Варт за свою карьеру, которая длилась с 2000 по 2018 год, успел поиграть за «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Бетис», «Мидтьюлланн» и «Эсбьерг».
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