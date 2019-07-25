«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке

Прозвучал финальный свисток в матче Международного кубка чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 1:2.
«Красные дьяволы» вышли вперёд на 21-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Антони Марсьяля. В середине второго тайма, на 65-й минуте, «шпорам» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Лукаса Моуры. Под занавес матча, на 81-й минуте, манкунианцы вновь отличились – гол себе в актив записал хавбек Анхель Гомес. До конца игры лондонцы не сумели уйти от поражения.
До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» – с «Миланом». С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 25 июля 2019
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