«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке

Прозвучал финальный свисток в матче Международного кубка чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 1:2.



«Красные дьяволы» вышли вперёд на 21-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Антони Марсьяля. В середине второго тайма, на 65-й минуте, «шпорам» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Лукаса Моуры. Под занавес матча, на 81-й минуте, манкунианцы вновь отличились – гол себе в актив записал хавбек Анхель Гомес. До конца игры лондонцы не сумели уйти от поражения.



До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» – с «Миланом». С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».