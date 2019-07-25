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«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке

«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке
Футбол / Прочие турниры 0

Прозвучал финальный свисток в матче Международного кубка чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 1:2.

«Красные дьяволы» вышли вперёд на 21-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Антони Марсьяля. В середине второго тайма, на 65-й минуте, «шпорам» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Лукаса Моуры. Под занавес матча, на 81-й минуте, манкунианцы вновь отличились – гол себе в актив записал хавбек Анхель Гомес. До конца игры лондонцы не сумели уйти от поражения.

До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» – с «Миланом». С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Международный кубок чемпионов
25 июля 2019, четверг. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 – Марсьяль – 21, 1:1 – Лукас Моура – 65, 1:2 – Гомес – 80
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