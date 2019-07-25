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Клюйверт вернулся в «Барселону» на руководящую должность

Клюйверт вернулся в «Барселону» на руководящую должность
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о назначении бывшего футболиста клуба Патрика Клюйверта на пост директора по развитию молодёжного футбола.

Условия контракта с экс-нападающим не разглашаются. Последним местом работы Клюйверта была сборная Камеруна, где он был помощником главного тренера Кларенса Зеедорфа.

«Я очень счастлив вернуться домой и с нетерпением жду начала новой главы в моей жизни. Наша задача – сохранить «Барсу» в числе лучших команд в мире. Я вырос в академии «Аякса», которая очень похожа на «Ла Масию». Думаю, я могу внести большой вклад в развитие молодых футболистов «Барселоны», — заявил Клюйверт.

В качестве игрока Клюйверт защищал цвета «Барселоны» с 1998 по 2004 год. Также в течение своей карьеры, которая длилась с 1994 по 2008 год, Патрик выступал за «Аякс», «Милан», «Ньюкасл Юнайтед», «Валенсию», ПСВ и «Лилль».

Клюйверт вернулся в «Барселону» на руководящую должность
Клюйверт вернулся в «Барселону» на руководящую должность
Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»
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