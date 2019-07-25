Махмудов: «Нефтчи» может обыграть «Спартак» и «Зенит» в двухматчевой борьбе

Полузащитник азербайджанского клуба «Нефтчи» Эмин Махмудов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».
«В двухматчевом противостоянии можно обыграть любую команду. Но играть так каждую игру, как мы сыграли сегодня, — тяжело. В двухматчевом формате тот же «Карабах» может обыграть и «Зенит», и «Спартак», мы тоже можем. Но играть так весь чемпионат тяжело.
У нас были моменты, у соперника были, но борьбы было больше, чем футбола. Хорошо, что закончилось так. Старались не дать «Арсеналу» играть в их футбол. Рано думать о следующем раунде. Мы должны играть лучше. Можем действовать лучше с мячом. Сказалось поле, оно было слегка тяжёлое, но хорошего качества.
С Комбаровым пообщался перед матчем, после игры, если увижусь, пообщаюсь. Старались не дать «Арсеналу» играть в контроль, проводить быстрые атаки. Соперник сыграл так, как мы им позволили. Я часто в Россию возвращаюсь, потому что живу в Москве», — передаёт слова Махмудова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 мск.
- 25 июля 2019
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