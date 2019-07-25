Тест. Как наши клубы дебютировали в еврокубках?
Вспоминаем, на кого надо равняться тульскому «Арсеналу». А на кого – не надо.
По случаю дебюта тульского «Арсенала» в Лиге Европы вспоминаем, как другие наши клубы играли в еврокубках в первый раз. Вы помните?
Принять участие в тесте также можно, пройдя по этой ссылке.
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