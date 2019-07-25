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Тест «Чемпионата»: дебюты наших клубов в еврокубках — «Спартак», «Зенит»

Дебюты наших клубов в еврокубках — «Спартак»
«Чемпионат»
Тест. Как наши клубы дебютировали в еврокубках?
Вспоминаем, на кого надо равняться тульскому «Арсеналу». А на кого – не надо.
Футбол 0

По случаю дебюта тульского «Арсенала» в Лиге Европы вспоминаем, как другие наши клубы играли в еврокубках в первый раз. Вы помните?

Принять участие в тесте также можно, пройдя по этой ссылке.

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