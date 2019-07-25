Вспоминаем, на кого надо равняться тульскому «Арсеналу». А на кого – не надо.

Тест. Как наши клубы дебютировали в еврокубках?

По случаю дебюта тульского «Арсенала» в Лиге Европы вспоминаем, как другие наши клубы играли в еврокубках в первый раз. Вы помните?

Принять участие в тесте также можно, пройдя по этой ссылке.