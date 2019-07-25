«Арсенал» прокомментировал инцидент с вооружённым нападением на своих игроков

Лондонский «Арсенал» дал комментарий по инциденту с вооружённым нападением на своих игроков Месута Озила и Зеада Колашинаца.

«Мы общались с обоими игроками, с ними всё в порядке», — приводит заявление лондонского клуба Daily Mail.

Напомним, Озил и Колашинац проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент немецкий хавбек выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Колашинац тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими. Соответствующее видео было снято на камеру случайным свидетелем. Отбиться от нападавших футболистам удалось при помощи сотрудников ресторана Likya.