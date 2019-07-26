Бывший форвард «Ахмата» перешёл в «Штурм»
Бывший нападающий «Ахмата» Беким Балай подписал контракт со «Штурмом». Как сообщает официальный сайт австрийского клуба, соглашение с форвардом заключено по схеме «2+1».
Балай защищал цвета грозненского клуба с лета 2016 года и покинул команду по окончании прошлого сезона. Он провёл за «Ахмат» 64 матча, в которых забил 12 голов.
«Найти качественное решение в атаке никогда не бывает лёгкой задачей. Тем более я рад, что теперь он смог привести Бекима Балая в Грац. В дополнение к своему сильному телосложению Беким убеждает своей необыкновенной скоростью", — сказал управляющий директор «Штурма» Гюнтер Крейссл.
Ранее албанец также играл за «Тирану», «Спарту», «Генчлербирлиги», «Риеку» и другие команды.
«Ахмат» объявил об уходе Мохаммади и Балая
- 26 июля 2019
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:05
-
11:53
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
11:08
-
10:49
-
10:44
-
10:38
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:37
-
09:27
-
09:17
-
09:10
-
08:39
-
08:20
-
08:09
-
07:51
-
07:26
-
07:13
-
06:56
-
06:38
-
06:24
-
05:59
-
05:23
-
04:55
Партнерский контент