Бывший форвард «Ахмата» перешёл в «Штурм»

Бывший нападающий «Ахмата» Беким Балай подписал контракт со «Штурмом». Как сообщает официальный сайт австрийского клуба, соглашение с форвардом заключено по схеме «2+1».

Балай защищал цвета грозненского клуба с лета 2016 года и покинул команду по окончании прошлого сезона. Он провёл за «Ахмат» 64 матча, в которых забил 12 голов.

«Найти качественное решение в атаке никогда не бывает лёгкой задачей. Тем более я рад, что теперь он смог привести Бекима Балая в Грац. В дополнение к своему сильному телосложению Беким убеждает своей необыкновенной скоростью", — сказал управляющий директор «Штурма» Гюнтер Крейссл.

Ранее албанец также играл за «Тирану», «Спарту», «Генчлербирлиги», «Риеку» и другие команды.