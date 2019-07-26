Романцев: слова Шалимова оскорбительны, Кононов говорил о Черенкове как о живом

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера команды Олега Кононова.
«Я знаю, что вчера на кладбище не только Олег Кононов, но и многие другие говорили о Черенкове как о живом человеке. Такие слова произнесли и Сергей Шавло, и друзья, одноклассники Фёдора, и священник. Ведь на самом деле: пока мы помним о нём, то обращаемся к нему так, словно он с нами по сей день. А забыть Фёдора невозможно!
А что касается слов Игоря Шалимова, то, на мой взгляд, они оскорбительны. И когда подобное звучит из уст бывшего игрока красно-белых, это огорчает вдвойне. К «Спартаку» всегда было приковано пристальное внимание, но в последнее время оно, к сожалению, носит какой-то скандальный характер. Давайте успокоимся и будем доказывать, что «Спартак» — это одна семья не на словах, а на деле, и объединимся в одно целое. Даже когда у команды были очень непростые времена, когда она вылетала в первую лигу, болельщики всегда были рядом. Они поддерживали нас, и мы вставали с колен, были готовы на новые подвиги. А вот до оскорблений не доходило никогда…», — цитирует Романцева Sport24.
- 26 июля 2019
-
15:25
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:17
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:05
-
11:53
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
11:08
-
10:49
-
10:44
-
10:38
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
09:55