Созин — о Шалимове: устраивать танцы на костях в такой день — низко и подло

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера команды Олега Кононова.
«Устраивать такой сыр-бор в день памяти одного из лучших футболистов в истории России и «Спартака» — низко и подло. Речь Шалимова — только злоба и неприкрытая зависть. Ничего плохого Кононов не сказал. Я молю бога, чтобы Кононов и «Спартак» не вступали в публичную перепалку, чтобы этот беспредел закончился.
Я слышал, что говорят о Фёдоре Черенкове. Уверен, что ему самому это вообще не понравилось бы. В его день рождения на его могиле человек пытается выяснить отношения в публичном пространстве, тем более с такими непотребными словами. У меня нет ни одного слова в поддержку Шалимова. Устроили в такой день танцы на костях и публичное ток-шоу! Надеюсь, что в «Спартаке» люди поймут, что эта не та причина, чтобы вступать в перепалку и отвечать Шалимову», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 26 июля 2019
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