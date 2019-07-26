Созин — о Шалимове: устраивать танцы на костях в такой день — низко и подло

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера команды Олега Кононова.



«Устраивать такой сыр-бор в день памяти одного из лучших футболистов в истории России и «Спартака» — низко и подло. Речь Шалимова — только злоба и неприкрытая зависть. Ничего плохого Кононов не сказал. Я молю бога, чтобы Кононов и «Спартак» не вступали в публичную перепалку, чтобы этот беспредел закончился.



Я слышал, что говорят о Фёдоре Черенкове. Уверен, что ему самому это вообще не понравилось бы. В его день рождения на его могиле человек пытается выяснить отношения в публичном пространстве, тем более с такими непотребными словами. У меня нет ни одного слова в поддержку Шалимова. Устроили в такой день танцы на костях и публичное ток-шоу! Надеюсь, что в «Спартаке» люди поймут, что эта не та причина, чтобы вступать в перепалку и отвечать Шалимову», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Рейнгольд — о словах Шалимова: это некрасиво и некультурно, нужно быть скромнее