Эррера: в детстве мечтал играть за такой большой клуб, как «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» испанский полузащитник Андер Эррера поделился первыми впечатлениями от выступления за парижский клуб.

«Всегда любил тренироваться. Когда был ребёнком, то мечтал представлять такой большой клуб, как «ПСЖ». Сейчас нам сложнее, чем в ходе сезона, так как нужно больше бегать. К тому же на сборах жарко и влажно. Но нам нравится готовиться в Китае, здесь у нас много поклонников.

Как уже говорил, когда мы были маленькими, у нас были кумиры и люди, которыми мы восхищались. Теперь мы стали кумирами, и это потрясающе. Стараюсь всегда быть с фанатами, потому что именно благодаря им «ПСЖ» такой большой клуб и так много выигрывает. Хотел бы поблагодарить всех китайских фанатов, потому что, с тех пор как мы прибыли, чувствуем себя как дома, а не на другом конце света.



Я просто пытаюсь быть собой. Мне повезло, что присоединился к большой группе испаноговорящих игроков, что важно для меня. Я также пытаюсь говорить по-французски и по-английски, потому что многие из них говорят на обоих языках", — приводит слова Эрреры официальный сайт клуба.