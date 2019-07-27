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«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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14:00 Мск
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Газизов: показываем неплохой футбол, но результата нет

Газизов: показываем неплохой футбол, но результата нет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 3-го тура Премьер-Лиги, в котором команда сыграет с «Крыльями Советов», выразил мнение, что башкирцы неплохо сыграли в стартовых турах РПЛ, но не смогли добиться нужного результата.

«Я бы не сказал, что у нас не складывается игра, и адаптация вполне хорошо проходит. В принципе, мы показываем неплохой футбол, но результата нет, это факт. Но он придёт, и надеюсь, что это случится в субботу против „Крыльев Советов“ в рамках очередного тура Премьер-Лиги», — приводит слова Газизова интернет-портал News.ru.

Ранее Газизов заявлял, что «Уфа» должна побеждать «Крылья Советов».

Матч 3-го тура РПЛ «Уфа» — " Крылья Советов" состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «Нефтяник», начало — в 14:00 мск.

Газизов: «Уфа» должна побеждать «Крылья Советов», настрой только такой
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