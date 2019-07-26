Газизов: «Уфа» должна побеждать «Крылья Советов», настрой только такой
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Мы проиграли «Крыльям» дома в прошлом сезоне. Теперь должны побеждать, настрой только такой. Других желаний нет. У нас ноль очков после двух матчей, и нужно набирать баллы. Неважно, кто будет на другой стороне поля», — приводят слова Газизова «Известия».
Матч «Уфа» — «Крылья Советов» состоится 27 июля в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.
В матче 2-го тура РПЛ «Уфа» на своём поле уступила «Краснодару» (2:3). После первого тайма хозяева выигрывали со счётом 2:0. Решающий гол «Уфа» пропустила на 87-й минуте — мяч в ворота своей команды отправил защитник Джемал Табидзе.
Лучшее тактическое решение тура. Евсеев оставил «Краснодар» без опасных моментов
Пускай вас не вводит в заблуждение счёт второго тайма.
- 26 июля 2019
-
03:23
-
02:59
-
02:47
-
02:32
-
01:39
-
01:27
-
00:56
-
00:54
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 25 июля 2019
-
23:58
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:01
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:18
-
20:17
-
19:57
-
19:54
Партнерский контент