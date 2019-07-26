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Газизов: «Уфа» должна побеждать «Крылья Советов», настрой только такой

Газизов: «Уфа» должна побеждать «Крылья Советов», настрой только такой
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Мы проиграли «Крыльям» дома в прошлом сезоне. Теперь должны побеждать, настрой только такой. Других желаний нет. У нас ноль очков после двух матчей, и нужно набирать баллы. Неважно, кто будет на другой стороне поля», — приводят слова Газизова «Известия».

Матч «Уфа» — «Крылья Советов» состоится 27 июля в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.

В матче 2-го тура РПЛ «Уфа» на своём поле уступила «Краснодару» (2:3). После первого тайма хозяева выигрывали со счётом 2:0. Решающий гол «Уфа» пропустила на 87-й минуте — мяч в ворота своей команды отправил защитник Джемал Табидзе.

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