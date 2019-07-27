Это’О: Азар должен выиграть «Золотой мяч», он близок к уровню Месси

Бывший нападающий мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О, ныне выступающий за «Катар СК», считает, что вингер «сливочных» Эден Азар по уровню игры близок к форварду сине-гранатовых Лионелю Месси.

«Азар должен выиграть «Золотой мяч». Он близок к уровню Месси. Надеюсь, когда Эден будет играть с «Барселоной», он будет готов не на сто процентов.

Возвращение Неймара в «Барселону»? Если он вернётся домой, это будет хорошо для проекта и будущего», — приводит слова Это’О Marca.

Напомним, Эден перешёл в «Реал» этим летом из лондонского «Челси» за € 100 млн. В минувшем сезоне бельгийский вингер на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 17 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.