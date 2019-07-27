Видеообзор сокрушительного поражения «Реала» в матче с «Атлетико»
В матче Международного кубка чемпионов «Атлетико» разгромил мадридский «Реал» со счётом 7:3. Встреча состоялась в американском Ист-Рутерфорде на стадионе «Нью-Мидоулэндс». Обслуживал матч арбитр Тед Анкел (США).
Счёт был открыт уже на 1-й минуте, отличился форвард «матрасников» Диего Коста. Через несколько минут разрыв в счёте увеличил новичок «Атлетико» Жоау Фелиш. Вскоре счёт до крупного довёл Анхель Корреа. До перерыва Коста забил ещё два гола, а в начале второго тайма отличился вновь, оформив покер. «Реалу» удалось забить гол лишь при счёте 0:6, отличился Начо. Через некоторое время седьмой гол в ворота «Реала» провёл Витоло. В конце матча «Реал» сократил разрыв в счёте благодаря голам Карима Бензема и Хавьера Эрнандеса.
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