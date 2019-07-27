Бартомеу: Неймар — игрок «ПСЖ», мы уважаем этот клуб
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не стал комментировать возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Летом я читал много слухов о Неймаре и «Барселоне». Но ясно только то, что «Неймар» является игроком «ПСЖ». Мы очень уважаем этот клуб. В этом случае сказать больше нечего", — приводит слова Бартомеу Sport.es.
Также босс каталонского клуба прокомментировал переход в команду французского нападающего Антуана Гризманна.
«Гризманн входит в число пяти или шести лучших игроков в мире. Мы знали об этом. Когда появилась возможность его приобрести, то мы не сомневались. Мы должны думать, что будет после ухода Месси», — добавил президент.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», но «ПСЖ» требует за него € 222 млн.
«ПСЖ» намерен продать Неймара до 31 июля
- 27 июля 2019
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