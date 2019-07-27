Ломовицкий: перешёл в «Арсенал» по совету Бакаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий прокомментировал переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Это новый вызов, новый этап в карьере. Хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды.



Здесь, насколько знаю, очень хорошая атмосфера, стадион, люди всё время приходят на футбол, гонят команду вперёд. И ещё важный момент, что, насколько знаю, коллектив здесь очень хороший. Постараюсь со всеми ребятами как можно быстрее познакомиться и постараюсь по максимуму сделать всё что от меня зависит.



Бакаев сказал, что Тула — хороший город, условия тоже неплохие, люди ходят на стадион, команда играющая, коллектив хороший. Я спрашивал у него, потому что у меня были варианты, и он посоветовал мне перейти сюда.



Не хочу говорить о целях на сезон, хочу показать и доказать всё на деле. Мне есть что доказывать», – сказал Ломовицкий в интервью пресс-службе «Арсенала».