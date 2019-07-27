«Айнтрахт» выкупил Роде у дортмундской «Боруссии»

«Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Себастьяна Роде. Контракт 28-летнего немецкого футболиста с франкфуртским клубом рассчитан на 5 лет, до 30 июня 2024 года.



«Видел, насколько сильным стал „Айнтрахт“ за последние шесть месяцев. Рад вновь стать частью этой команды», — отметил Роде.

Напомним, Роде выступал за франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, где принял участие в 20 матчах и отметился одним забитым мячом. Он защищал цвета команды из Франкфурта с 2010 по 2014 год.

«Айнтрахт» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария».