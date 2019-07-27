Худяков — о победе «Тамбова»: приятно первыми обыграть «Спартак»

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу команды в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).



«Сейчас даже ещё не понимаю, что произошло. Одни эмоции. Ребята молодцы, сегодня мы видели команду, которую мы хотим видеть. Она и до этого была нормальной, но просто не везло. Бог любит троицу, потом сегодня нам повезло, все получилось. Сегодня была сумасшедшая самоотдача, все хотели победы. Когда это есть, будет результат. У нас нет топ исполнителей, но есть коллектив, который бьётся и будет биться. Приятно быть командой, которая нанесла первое поражение «Спартаку».

Саранск — счастливое место? Может быть, но надо возвращаться домой. Этот праздник должны видеть наши зрители. Хочу извиниться перед тамбовскими болельщиками, что они это не увидели, но мы были не в силах что-то сделать. Сегодня была супер поддержка, за нас болели не меньше, чем за «Спартак». После второго гола даже было, что болельщики «Спартака» аплодировали. Какие будут эмоции, если из-за уволят тренера красно-белых? Мы не сторонники, чтобы из-за нас увольняли. У «Спартака» великие руководители, которые сами разберутся в этом вопросе. Главное, самим набирать очки», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.