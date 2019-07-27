Максименко: «Тамбов» встал сзади, у нас две штанги и перекладины, у них два гола

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).
«Вы сами всё видели. Помешала ли нам реализация моментов? Получается так – у нас две штанги и две перекладины, а у них два гола. Не сказал бы, что мы подсели после двух голов, пытались забить гол, но «Тамбов» встал сзади и было тяжело. В перерыве Кононов говорил о наших недостатках и недостатках соперника. Когда я сыграл неудачно, то хотел отдать пас, а игрок «Тамбова» коснулся его. Что кричали трибуны, не слышал. Для нас этот результат неожиданный, но такой футбол, всё может быть», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте.
- 27 июля 2019
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