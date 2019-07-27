Джикия попросил прощения у болельщиков «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).
«У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками. Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. „Спартак“ проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте.
- 27 июля 2019
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