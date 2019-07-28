Клопп может быть заинтересован в переходе Рибери в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп размышляет о приглашении в клуб бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери, сообщает L’Equipe.



По имеющимся данным, Клопп хочет пригласить француза в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки. Однако кроме Дэниела Старриджа, потерь пока нет. На данный момент переход французского ветерана маловероятен.

Напомним, этим летом у Рибери истёк срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн.



Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и сделал 182 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.