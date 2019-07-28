Рибери отказался от перехода в «Монако»

Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери, ныне имеющий статус свободного агента, отказался вести переговоры о переходе в «Монако», сообщает L'Equipe.
По информации источника, монегаски вышли на контакт с 36-летним игроком, чтобы обсудить возможность подписания с ним контракта. Однако футболист отказал «Монако», так как во Франции он готов выступать только за «Марсель», за который ранее он играл с 2005 по 2007 год.
Этим летом у Рибери истёк срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн.
Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и сделал 182 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.
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