Пике приобрёл ещё один футбольный клуб

Защитник «Барселоны» и сборной Каталонии Жерар Пике стал владельцем ещё одного футбольного клуба, сообщает Marca.



По информации источника, 32-летний испанский футболист приобрёл контрольный пакет акций клуба «Химнастик Манреса». Отмечается, что сделка была одобрена 80 процентами голосов членов совета директоров клуба. При этом бывший игрок сборной Испании взял на себя полную ответственность за выплату долгов клуба. Пике планирует сделать «Химнастик Манреса» филиалом приобретённого им в январе клуба «Андорра».



Напомним, «Андорра» выступает в Примере Каталонии, пятом дивизионе чемпионата Испании. Клуб был основан в 1942 году. Лучшим результатом является второе место в Сегунде В в сезоне-1988/89.

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