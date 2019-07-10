Пике обязали выплатить € 2 млн для погашения штрафов по налогам
Защитник «Барселоны» Жерар Пике будет вынужден заплатить более € 2 млн для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам. Как сообщает minutos, Национальная судебная коллегия Испании отклонила апелляцию футболиста на решение Центрального административно-хозяйственного суда.
Ранее испанские власти обвинили Пике в том, что он симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию Kerad Project 2006, чтобы заплатить меньше налогов, чем полагается.
Пике имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд Испании. 32-летний футболист выступает за каталонскую команду с 2008 года. Участник трёх чемпионатов мира (2010, 2014, 2018), двух чемпионатов Европы (2012, 2016), а также двух Кубков конфедераций (2009, 2013).
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